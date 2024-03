L' Eredità | Ferdinando e la scala | parte del pubblico dà fuori di testa | un caso su Rai 1

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Altro giro, altro polverone a L'. Siamo ovviamente nello studio di Marco Liorni, siamo al gioco delle parole e dei loro legami che, sera dopo sera, tiene compagnia agli italiani su Rai 1, raggranellando strepitose cifre in termini di share. La puntata in questione è quella di martedì 19 marzo, dove alla "semifinale" per l'accesso alla Ghigliottina si sono sfidati tre uomini:, Ugo e Mario. A spuntarlae Mario, che se la sono poi vista l'uno contro l'altro ai 100 secondi. E a spuntarla, proprio come la sera prima, è stato: ancora lui alla Ghigliottina con un montepremi potenziale pari a 200mila, il tutto dopo non essere riuscito a imporsi alla vigilia. Due i tagli in cui incappa, che si trova in definitiva a giocare per 50mila euro. Le parole indizio ...