Leone compie sei anni | il tema della festa del figlio di Chiara Ferragni e Fedez

(Di martedì 19 marzo 2024) Party dedicato a uno dei suoi videogiochi preferiti per il primogenito degli ormai ex Ferragnez. Il bambino si gode questa giornata assieme ai suoi genitori e spegne le candeline su una torta di tre piani.

In queste ultime ore Chiara Ferragni ha scritto una dedica al figlio Leone in occasione del suo compleanno L'articolo Leone compie sei anni e mamma Chiara Ferragni gli augura un dolce buon ... (novella2000)

Chiara Ferragni e Fedez di nuovo insieme per il compleanno del figlio Leone: le foto sui social - Oggi Leone, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez, compie sei anni. E’ il primo compleanno che i due non trascorrono più insieme come una coppia. Questa mattina, l’influencer ha pubblicato sui social ...tag24

Chiara Ferragni e Fedez insieme alla festa del figlio Leone: su Instagram le foto di famiglia (ma sempre separati) - Chiara Ferragni e Fedez di nuovo insieme. Non ufficialmente come coppia, ma fisicamente al compleanno del figlio Leone, che compie oggi sei anni. Con una storia su Instagram, i due hanno fatto gli ...ilgazzettino

Chiara Ferragni e Fedez di nuovo insieme per il compleanno di Leone ma mancano i sorrisi del passato - Chiara Ferragni e Fedez insieme alla festa di compleanno di Leone ma nessuno sorride ...ultimenotizieflash