(Di martedì 19 marzo 2024)(Milano) – Ha preso di mira prima un bar e poi un negozio di parrucchiere, forzando la porta d’ingresso, ma è statosul fatto grazie al pronto intervento dei. Nel corso della nottata idella stazione deidi Cerro Maggiore hanno infattiin flagranza di reato per furto aggravato un 22enne di Fagnano Olona, pregiudicato. Il giovane ha prima preso di mira un bar, tentando di forzare invano la porta d’ingresso e provocando dalla stessa: dopo di che, allontanatosi di poche decine di metri, ha rivolto la sua attenzione nei confronti di un negozio di parrucchiere in vicolo Legnani, in pieno centro cittadino. Qui, intorno alle 23, è riuscito a forzare la porta d’entrata impossessandosi di un borsello: la sua ...

Legnano, svaligia due attività ma viene colto in flagrante dai carabinieri: arrestato ladro di 22 anni - Il 22enne ha forzato la porta di un parrucchiere dopo aver tentato di introdursi in un bar della stessa zona: i militari lo hanno arrestato Legnano (Milano) – Ha preso di mira prima un bar e poi un ...ilgiorno

Napoli, scoperti alloggi abusivi: occupanti denunciati per furto d'energia - Quattro strutture in legno e una in muratura sono state individuate della polizia locale in via Caramanico, a Napoli. La struttura in muratura sembrava essere frequentata da persone senza ...ilmattino