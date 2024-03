LED ZEPPELIN tornano al cinema! Solo il 25 | 26 | 27 marzo

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 19 marzo 2024) Arriva per la prima volta nelle sale italiane,il 25, 26, 27come evento speciale, “LED: THE SONG REMAINS THE SAME” il rivoluzionario e ipnotico film-concerto che raccoglie le riprese delle elettrizzanti esibizioni dei Ledal Madison Square Garden di New York nel 1973. Quale record hanno i Led Zepelin? Quella al Madison Square Garden era la tappa finale del loro tour negli States che ha toccato più di 30 città, battendo i record di affluenza di pubblico precedentemente detenuti dai Beatles. Tre concerti di seguito, tutti sold out, il 27, 28 e 29 luglio 1973, portando sul palco brani leggendari come “Rock and Roll”, “Black Dog”, “Stairway To Heaven”, “Heartbraker”, “Whole Lotta Love” e molti altri, che rivivono con tutta la loro potenza in questo imperdibile ...