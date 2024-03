(Di martedì 19 marzo 2024) MONREALE – Ladi Monreale raggiunge un’ottima qualificazione a, la più importante Fiera del Sud Italia giunta all’8ª edizione, dedicata al mondo del Food e della Ristorazione, e riceve anche un riconoscimento dal sindaco Alberto Arcidiacono per aver rappresentato il territorio. Stamattina in Sala Rossa, il primo cittadino ha consegnato il (Monrealelive.it)

L’eccellenza monrealese trionfa a ExpoCook, Pizzeria Mezzopieno miglior team italiano - (Today.it) Donthefuller è l’eccellenza del jeans, non è solo un ufficio marketing. Questa sera in TV un appuntamento che si tinge d’Abruzzo, su Rai2, in cui è possibile vedere da dove arrivano i ...informazione