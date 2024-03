Lecce | la lista convocati per le Nazionali questa settimana

(Di martedì 19 marzo 2024) Iper quanto riguarda le. Ecco lacompleta dei giocatori delimpegnatiPausain arrivo per la Serie A, e in casasono state diramate le varie convocazioni. Ecco lacompleta. Ylber Ramadani (Albania)Hamza Rafia (Tunisia)Patrick Dorgu (Danimarca Under 21)Nikola Krstovic (Montenegro)Marin Pongracic (Croazia)Ahmed Touba (Algeria)Medon Berisha (Albania Under 21)

Come il temporale che tutti attendevano al Via del Mare (e invece ha piovuto a intermittenza). La capolista Inter, versione ciclone, si abbatte sul Lecce . Finisce 0-4 una partita difficile da... (quotidianodipuglia)

Osimhen non parte con la Nazionale: la lista di tutti gli azzurri convocati - La SSCNapoli ha comunicato, attraverso il proprio sito ufficiale, la lista dei calciatori azzurri convocati dalle rispettive nazionali ...tuttonapoli

Osimhen non parte con la Nigeria, è ufficiale. La lista degli azzurri convocati - Victor Osimhen non andrà in Nigeria per gli impegni della nazionale. L'attaccante si allenerà in quel di Castel Volturno.areanapoli

Salento 2024: guida ai locali queer friendly, festival LGBTIQ+, saune gay ed eventi - Scopri serate queer del Salento, da quelle organizzate da Baciami Eventi a quelle più calienti di Dboys. Immergiti in festival come Sherocco e Persona Festival e dai un occhio ai locali queer friendly ...gay