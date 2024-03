Le zone di produzione delle arance di Sicilia

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 19 marzo 2024) La, famosa per le sue bellezze naturali e la sua ricca storia, è anche il cuore delladiin Italia. Le sue terre fertili e il clima mediterraneo creano un ambiente ideale per la coltivazione di questi agrumi succosi e profumati. In questo articolo andremo alla scopertaprincipalididi. La zona di Ribera La Città di Ribera in provincia di Agrigento; parlando di questa zona dellasud-occidentale nella quale vengono appunto prodotte ledi Ribera, famose in tutto il mondo per la bontà di questi agrumi e le varietà prodotte. Tra le varietà didi Ribera più famose spiccano la Fioroni, contraddistinta ...