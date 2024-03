Le Vibes di Valerio Braschi I suoi piatti fatti per stupire

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 19 marzo 2024) Nato 26 anni fa a Santarcangelo di Romagna, una vittoria a MasterChef datata 2017, un lungo elenco di provocazioni culinarie e...ora un locale nella città delle stelle (in cucina), Milano, chiamato Vibe. Nonostante la giovane età, è lungo il curriculum di. Che non difetta certo di autostima. Sul passato televisivo, spiega, "il cliente del ristorante o chi ha seguito il programma ha un sentimento di simpatia e riconoscimento nei miei confronti. Non posso dire lo stesso di alcuni colleghi che lavorano nel settore ristorativo; partono prevenuti e credono che il mio successo sia la conseguenza della vittoria a MasteChef, nonostante in questi anni sia entrato nella Guida Michelin, di Gambero Rosso ed Espresso, e vinto diversi premi". La filosofia di vita (e cucina): "Il nuovo non sempre viene accettato facilmente e spesso viene visto con ...