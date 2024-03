Le verità di Marotta Inter fra Zhang e Oaktree | Il nostro presidente se ne occuperà presto»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Dalla frenata col Napoli al futuro del club, dallo scudetto che si avvicina ad eventuali nuove esperienze personali. Davanti alle telecamere della Rai racconta le sueBeppe, mentre si gode il primo posto in solitaria dell’: 14 punti di vantaggio sulla seconda a nove giornate dalla fine sono un tesoro impossibile da dilapidare (e neppure la “grana“ Acerbi può scalfire la stagione super della capolista). Vero, i nerazzurri avevano abituato molto bene i loro tifosi, ma adesso bisogna badare all’obiettivo, anche perché è fisiologico, come accaduto contro il Napoli e l’Atletico Madrid, accusare la stanchezza in questo scorcio di stagione. "L’eliminazione dalla Champions n on ha modificato i nostri piani futuri perché la sintesi più bella è nello striscione della Curva, “Fieri di voi” apparso all’arrivo della ...