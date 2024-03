Le toghe liberano la Humanity 1 | ong | scoppia lo scontro col governo | si teme l' effetto-slavina

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Ledanno una mano alle Ong. Il Tribunale di Crotone ha sospeso il fermo amministrativo della "1" della ong tedesca Sos, sottoposta il 2 marso al provvedimento dopo lo sbarco di migranti. "Ancora una volta per i giudici l'applicazione del Decreto Piantedosi è illegittima", affermano le ong. Ora ci sono altre due navi bloccate: la 'SeaEye4' e la 'SeaWatch5'. Il tribunale civile di Crotone ha citato, spiega Sos, "la non giustificazione del provvedimento emesso, come motivo della decisione preliminare sul nostro ricorso urgente. La nostra nave ora è libera dopo l'ingiusto blocco del 2 marzo. Dopo la Ocean Viking, la1 è la seconda nave di salvataggio di una ong a essere rilasciata. Le navi Sea-Watch 5 e Sea-Eye 4 sono attualmente ancora detenute ingiustamente". ...