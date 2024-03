Le Stelle di Branko | ecco le previsioni di martedì 19 marzo 

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 19 marzo 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di19 marzo 2024 Ariete Giorno di vigilia. Per domani mattina mettete la sveglia alle 4:06 ora italiana, ma se ci leggete in un altro paese adeguate all'orario del luogo. Arriva il Sole, inizia la primavera che sarà quest'anno veramente fiabesca, fino al solstizio d'estate non ci sarà un solo pianeta contro. Oggi però la Luna è ancora pesante in Cancro, rende sensibili e intuitivi ma molto vulnerabili. Venere vuole una specie di inventario, presenza in casa, attenzione per la salute (stomaco).Toro Ultimo giorno di Sole nel segno dei Pesci in aspetto con la Luna in Cancro e i vostri due pianeti, resta soltanto Marte stancante e ...