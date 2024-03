Le foreste sono strategiche nella lotta ai cambiamenti climatici | gli investimenti nel Pnrr

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 19 marzo 2024) La crescente preoccupazione per il cambiamento climatico ha portato l’attenzione su soluzioni innovative e naturali per mitigare gli effetti deleteri dell’innalzamento delle temperature e delle emissioni di gas serra. Tra queste, un protagonista silenzioso ma potente emerge: ledel nostro pianeta. Le, non solo polmoni verdi del nostro pianeta, ma veri e propri custodi del clima, svolgono un ruolo cruciale nell’assorbire anidride carbonica, riducendo così la concentrazione di gas serra nell’atmosfera. Attraverso il processo di fotosintesi, gli alberi assorbono CO2 dall’aria, immagazzinandola nei loro tronchi, nei rami e nel suolo sottostante. Questo fenomeno naturale, noto come fissazione del carbonio, è fondamentale nel bilancio globale del clima. Tuttavia, ledel mondo stanno subendo pressioni senza precedenti ...