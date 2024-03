Le elezioni non hanno significato | non arrendetevi | Yulia Navalnaya contro Putin

(Di martedì 19 marzo 2024) Nuovo video pubblicato sui social da, la vedova del dissidente Alexei Navalny. La donna ha invitato i russi che si oppongono a Vladimira "non arrendersi", mentre ha definito il risultato elettorale di Mosca come "privo di". "Questesono finite ma nulla è finito. Al contrario, dovremmo raccogliere le nostre forze e lavorare più duramente che mai", ha detto. "Non dobbiamo mollare solo perché non arrivano risultati immediati, ma piuttosto armarci di pazienza e andare avanti", ha continuato, aggiungendo: "Non, la Russia sarà libera". "Il risultato di questenon ha alcunvuole mostrare al mondo che apparentemente gode di un enorme ...

