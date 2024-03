Lazio | Tudor è arrivato a Formello e fa la conta dei presenti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma 19 marzo 2024 - Nella giornata di ieri asi è aperto il nuovo corso della gestione biancoceleste. Il comunicato ufficiale pubblicato ieri da tutti i canali ufficiali dellahanno sancito la chiusura definitiva del ciclo di Sarri con l'Aquila, dopo le dimissioni del tecnico, ora anche Martusciello saluterà la squadra capitolina. Da ora in poi sarà Igora sedere in panchina e guidare la formazione laziale in Serie A. Il tecnico è atterrato ieri a Fiumicino e oggi guiderà il primo allenamento a ranghi ridotti, a causa dei convocati in Nazionale e degli infortunati, che stanno riducendo le file laziali. Non si potrà dire che l'allenatore croato potrà cominciare fin da subito a studiare quella che sarà la sua squadra e possibile formazione tipo. Attualmente i biancocelesti sono privi di cinque giocatori impegnati ...