Lavori | al via l’asfaltatura notturna in via Garibaldi

(Di martedì 19 marzo 2024) Pisa, 19 marzo 2024 – Il Comune di Pisa prosegue il lavoro di risanamento degli asfalti in città concoordinati da Pisamo. Mentre va verso la conclusione il cantiere di via Battisti, partito lo scorso 11 marzo consvolti solo in, inizia domani notte, mercoledì 20 marzo a partire dalle ore 22, il cantiere per riasfaltare via, dall'intersezione di via Gioberti fino al largo Monasterio (non compreso). Si tratta di un intervento di realizzazione del nuovo tappeto stradale, con una scarificazione di circa 4 cm dell'attuale manto ormai ammalorato. L’intervento, che durerà 5 notti con sospensione nel fine settimana, segue ai precedentiche hanno riguardato a giugno 2023 circa 300 metri quadrati di nuovo asfalto nel tratto di viacompreso tra ...

