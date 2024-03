L’archivio storico è promosso In due giorni 1 500 visitatori

(Di martedì 19 marzo 2024) Oltre 800 ingressi sabato, 700 nella giornata di domenica. Ha riscosso un grande successo l’apertura alla cittadinanza di Casa Suardi, l’estensione della civica biblioteca Angelo Mai di Piazza Vecchia, in Città Alta, che da venerdì, dopo lunghi lavori di ristrutturazione, è diventata il nuovo archiviodel Comune di Bergamo, uno dei patrimoni archivistici e bibliografici tra i più importanti in Italia: al suo interno sono conservati documenti dal 1100 fino al 1950. L’amministrazione comunale in questo modo prosegue nel suo impegno di incremento degli spazi culturali della città. Dentro Casa Suardi, che è di proprietà dell’amministrazione comunale, ihanno potuto ammirare 1.500 metri di moderne scaffalature, oltre a 13 cassettiere con 200 cassetti e 12 vetrine espositive con la raccolta di pergamene che raccontano la storia di ...

