Lapo Elkann è Gianni Agnelli nel film Race for Glory | “Per me un onore”

(Di martedì 19 marzo 2024) Chi potrebbe vestire i panni di Giovannimeglio di una persona che ha sperimentato in modo diretto la sua presenza e, soprattutto, deriva direttamente dallo stesso albero genealogico? Questa è la questione che deve aver portato la produzione difor: Audi vs Lancia a scegliereper andare ad interpretare l’uomo che tutta Italia ha conosciuto come l’Avvocato. Ovviamente si tratta deluscito al cinema il 14 marzo, diretto da Stefano Mordini ed interpretato da Riccardo Scamarcio in cuiappare fin dalle prime immagini con il suo cameo. La vicenda, tratta da una storia vera, si basa sui fatti relativi al campionato rally del 1983 e sulla rivalità tra Audi e Lancia. Ed è proprio in una delle scene iniziali che si sente la ben ...