 L’Antitrust frena PagoPa Giorgetti | Risolveremo

PagoPa, l'Antitrust frena sulla cessione: 'Deve avvenire con una gara': Secondo una norma contenuta nel decreto Pnrr le quote della piattaforma dovrebbero finire al 51% alla Zecca della Stato e per la restante parte a Poste Italiane. Ma per l'autorità ci sono delle 'criticità concorrenziali'. E protestano anche le ...

