L’Antimafia chiama i dirigenti dell’Inter | cosa è successo

(Di martedì 19 marzo 2024) Le forze dell’ordine vogliono vederci chiaro su alcune situazioni e hanno deciso di convocare i vertici della società nerazzurra Mai eraprima che una squadra di calcio di livello importante della serie A venisseta dal. Non era mai accaduto di dover vedere unadel genere, ma è. Quasi stentavano a credere di essere stati convocati, ima è capitato il 15 marzo. Due persone di spicco della società nerazzurra sono statiti dalla Commissione consiliare antimafia del Comune di Milano, nella persona del presidente dell’organismo di vigilanza del club interista, l’avvocato Adriano Raffaelli, e il Senior security manager, Gianluca Cameruccio. Per diverse ore, i due...

L’inchiesta di Perugia. Il pm Laudati si difende: "Mai costruiti dossier. Rispondevo a De Raho" - Il magistrato ai colleghi umbri: "Non ci sono le condizioni per l’interrogatorio". Ma chiama in ballo il senatore M5s: i miei atti erano sotto il suo controllo.quotidiano

Dossier, i timori nella destra frenano l’inchiesta parlamentare - Spetterà alla commissione Antimafia guidata dalla meloniana di ferro Chiara Colosimo ... E qui piombò Laudati, da due anni direttore degli Affari penali al ministero della Giustizia, colà chiamato da ...ilsecoloxix

I dossieraggi, la Direzione nazionale Antimafia e Cafiero De Raho: Falcone si starà rigirando nella tomba - Sì, perché la storia – molto fumosa e inquietante – che porta dritta alle banche dati violate dal finanziere Striano cresce dentro una istituzione sacra di questo Paese che si chiama Direzione ...strettoweb