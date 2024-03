L’analista americano Kupchan | “Kiev non può più vincere Bisogna dialogare con la Russia di Putin ed evitare l’escalation”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) “relazionarsi con lache c’è, non con quella che vorremmo che ci fosse. Ed è ladi. La risposta non può essere l’invio di truppe o fare altre mosse che portino ad un’escalation”. Lo afferma, in un’intervista al quotidiano La Stampa l’autorevole analistaCharles, già consulente del presidente Obama, che, in più occasioni, soprattutto dalle pagine di Foreign Affairs, aveva invitato Usa e Ue a ripensare il loro approccio verso Mosca. “La finestra di opportunità di una vittoria Ucraina si è chiusa la scorsa estate con i tentativi di riprendere Donbass e il Sud”, spiegache sottolinea come anche lo stanziamenti di nuovi aiuti non permetterà adi ribaltare le sorti del conflitto. Serve quindi ...