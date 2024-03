L’agente annuncia | “Vogliono andare via da Napoli | sono stanchi di De Laurentiis”

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 19 marzo 2024) Annuncio di una certa rilevanza da parte del: i suoi colleghidi trattare con De. L’ex agente di Kalidou Koulibaly, Bruno Satin, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Crc. Le sue parolestate tutt’altro che positive per la società del club partenopeo, ritenuta poco disponibile nel venire incontro alle richieste dei calciatori. Il procuratore ed esperto di calcio francese ha espresso il suo parere anche su altri fronti: le trattative che coinvolgono il mercato in entrata del. Sul taccuino di Meluso, infatti, per sostituire Victor Osimhen, ci sarebbero alcuni profili molto interessanti: su tutti Jonathan David. Satin, sull’attaccante canadese, ha condotto un’analisi generale sulla sua condizione: “Lui e Osimhendue ...