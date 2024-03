L' aereo perde quota | 50 feriti a bordo | La hostess ha premuto quel pulsante

(Di martedì 19 marzo 2024) L'cheall'improvviso, i passeggeri che "volano" nella cabina. Panico ae decine di. Sarebbe stata provocata da un, schiacciato per errore da una, l'improvvisa perdita didi un Boeing 787 Dreamliner della compagnia aerea cilena Latam Airlines...

50 persone sono rimaste ferite durante il volo LA800 della Latam Airlines. La rotta da Sydney, Australia, ad Auckland, Nuova Zelanda, non si è rivelata fortunata per 13 passeggeri che, a seguito ... (ilfattoquotidiano)

La rivelazione di un passeggero del volo Latam da Sydney a Auckland protagonista dello spaventoso incidente in cui sono rimaste ferite oltre 50 persone: "Il comandante a bordo ha ammesso che i ... (fanpage)

I guai di Boeing non sono ancora finiti. Dopo che il 737 Max ha fallito 33 verifiche sulla sicurezza su 89, un altro caso, per fortuna senza conseguenze, ha indotto le autorità americane a indagare. ... (ilfattoquotidiano)

Vettore aereo United potenzia formazione - Il top management del vettore aereo statunitense United Airlines ha comunicato che aggiornerà la formazione e le procedure di sicurezza per i dipendenti della compagnia. L'annuncio arriva dopo che l'a ...avionews

Hostess preme un pulsante e l'aereo perde quota: feriti 50 passeggeri. Cosa è successo davvero - Sarebbe stata provocata da un pulsante, schiacciato per errore, l'improvvisa perdita di quota di un Boeing 787 Dreamliner della Latam Airlines che era partito da Sydney ed era diretto a ...leggo

Drone Usa MQ9 Reaper perde il segnale in volo sopra Kaliningrad, atterraggio d'emergenza in Polonia. «Disturbato dal Baltic jammer russo» - Lo spazio aereo baltico, sopra la Polonia, è ormai il punto nevralgico dei test di guerra elettronica della Russia. Non si contano più ormai le segnalazioni di interferenze ...ilmessaggero