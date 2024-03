L' Abbigliamento si Paga sempre più con il Bancomat nelle Province di Pescara e Chieti

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 19 marzo 2024)- Secondo uno studio condotto dall'Osservatorio Moda Cashless, ledisono tra le aree d'Italia che hanno registrato un aumento significativo negli acquisti senza contanti nei negozi didurante il periodo dei saldi, che va da gennaio a marzo 2024. Nonostante la diminuzione dei consumi dovuta all'aumento dei prezzi, il periodo dei saldi invernali ha visto una crescita deimenti digitali nel settore dell'. Inoltre, si è osservata una diminuzione dello scontrino medio digitale, il che suggerisce una maggiore propensione are con carta anche per importi minori, registrando una media di 56,8 euro, in calo del 3% rispetto all'anno precedente. Mentre Varese, Perugia e Fermo sono le ...