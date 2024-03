La zona di Interesse | star di religione ebraica denunciano aspramente il discorso di Jonathan Glazer agli Oscar

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 19 marzo 2024) Debra Messing,di Will & Grace, e il regista di Hostel Eli Roth sono solo due tra i 450 creativi e dirigenti didi Hollywood che hanno firmato una lettera aperta condannando il regista, il cui film Lad’è stato premiato con l’a Miglior film internazionale, per ilche ha tenuto durante la premiazione di quest’anno. Lad’, come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione, racconta con una prospettiva unica la vita di Rudolf Höß, comandante di Auschwitz, che insieme alla moglie si è costruito una vita idilliaca in una villa in prossimità del campo di concentramento.Una scena del film vincitore ...