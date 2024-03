La tendenza di questa primavera sono le denim nails

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 19 marzo 2024) Unghie effetto jeans: così lepotrebbero aggiudicarsi un posto nel cuore delle appassionate di di nail art. L’effetto jeans, che andrà tantissimo ance sul guardaroba, è una tecnica che, se fatta bene, regala tante soddisfazioni. Abbiamo cercato le ultime inspo per questo trend.: perché farlechiama jeans. Giacche, camicie, gonne, oltre ai classici jeans. E quindi perché non riprodurre l’effetto anche sulle unghie? Il protagonista è ovviamente il blu. Di uno dei tessuti più famosi di sempre. Si dice che il jeans sia nato a Genova, per ovviare alla necessità di un tessuto resistente e durevole ai lavori pesanti come quelli al porto. Ed è stato proprio Levi Strauss a creare il celebre brand. Oltre alla famosissima storia dei jeans, portati da giovani ribelli per ...