La strategia anti di Salvini e la strategia zen di Meloni | fin quando può durare?

(Di martedì 19 marzo 2024) Se la premier vuole governare per altri tre anni,può diventare sfida costante alla sua autorità

(Adnkronos) – Sempre più frustrata per il modo in cui il premier israeliano Benjamin Netanyahu sta gestendo la guerra a Gaza, l'amministrazione del presidente americano Joe Biden starebbe esplorando ... (webmagazine24)

Le bordate di Matteo Renzi a Ursula von der Leyen , «follower ma non leader», spezzano il movimento centripeto europeo a favore della conferma dell’attuale presidente della Commissione europea e ... (linkiesta)

Balerdi protagonista di un curioso gesto nell'intervallo di Villarreal-Marsiglia di Europa League. Il difensore dei francesi fissa l'attaccante degli spagnoli Sorloth per innervosirlo e provocarlo: ... (fanpage)

Come preparare il ghiacciolo al collagene, anti-età per la pelle - Perché i ghiaccioli al collagene sono veri e propri integratori. Supplementi originali e straordinari, ricchi di questa proteina che assicura benefici anche alle articolazioni del corpo. Mentre ...amica

Gaza, la Cina scende in campo per la pace. Incontro con Hamas e strategia anti-Usa - La Cina di Xi Jinping vuole farsi sempre più avanti come mediatore di pace. È diventata sempre più esplicita nella sua ...iltempo

Ex membri delle Brigate Rosse sponsor dei centri sociali/ Digos: “Collaborano nella lotta anti-Israele” - Gli ex membri delle Brigate Rosse ora collaborano con i centri sociali: la Digos chiede approfondimenti sul loro ruolo nella lotta anti-Israele ...ilsussidiario