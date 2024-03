La storia di Russia e Ucraina sui sussidiari italiani? “Apparente unidirezionalità a favore di Putin” L’analisi dei testi

(Di martedì 19 marzo 2024) La narrazione storico-geografica suneiscolasticidesta preoccupazioni per la sua. Un'inchiesta condotta da un gruppo di attiviste ucraine, con il supporto della giornalista Irina Cascei, ha messo in luce una tendenza allarmante in 12 dei 13analizzati. L'articolo .

Studio shock: nei libri di scuola i ragazzi italiani studiano la storia come vuole Putin - che la Crimea voleva essere liberata Cosa imparano i ragazzi delle medie quando si parla di Russia e Ucraina Un’analisi di 13 sussidiari adottati nelle scuole italiane lascia piuttosto interdetti: 12 ...adnkronos

La questione israelo-palestinese una prospettiva storica, l'incontro a Padova - Per capire e approfondire la questione israelo-palestinese in una prospettiva storica il Centro di Ateneo per la storia della Resistenza e dell ... da attori come Cina, Russia, Stati Uniti ...padovaoggi

Russia, dopo la vittoria Putin apre al negoziato con l’Ucraina e vuole Macron come mediatore - ma un plebiscito), Vladimir Putin cementa la sua leadership alla testa di un Paese in guerra che dovrà affrontare gli anni più decisivi della sua storia dalla caduta dell’Unione Sovietica. Benché non ...quifinanza