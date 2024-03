La Stazione Spaziale Internazionale attraversa l’Italia | ecco come vederla

(Di martedì 19 marzo 2024) Lasorvolerànelle prossime ore:potremmonel cielo. La ISS passerà sopranel tardo pomeriggio:dove osservarla (credits European Space Agency) – Ilcorrieredellacitta.comUn evento rarissimo solcherà i cieli italiani quest’oggi: lapasserà sopra. Il mezzo aeropasserà sopra le nostre teste nel tardo pomeriggio, con la sua presenza che potrebbe essere individuabile a partire dalle 18.45 di oggi. Di seguito, proveremo a darvi qualche indicazione per non perdervi questo evento storico e soprattutto ammirare la ...

Pechino, 23 feb – (Xinhua) – Un’ insolita mostra di dipinti realizzati da adolescenti e’ stata inaugurata oggi a bordo della stazione spaziale cinese Tiangong, in orbita a circa 400 chilometri sopra ... (romadailynews)

Il razzo Falcon 9 è partito alle 4.43 di questa mattina ora locale di Cape Canaveral, in Florida. La destinazione è la Stazione Spaziale internazionale (ISS) e la data di arrivo è prevista per ... (ildifforme)

Forum mondiale della salute in Veneto: tra gli ospiti un grande astronauta - In tutte queste circostantze si è diretto alla volta della Stazione Spaziale internazionale, dove ha vissuto e lavorato per 313 giorni. Si sta parlando dell’astronauta Paolo Nespoli, uno degli ospiti ...today

Come la guerra ha trasformato l'industria ucraina dell'aerospazio - Per Kyiv i satelliti sono stati fondamentali nella difesa dall'aggressione russa. Nel settore lavorano circa sedicimila addetti ma ora c'è un problema di fondi ...wired

Ufficiale: Arriva il primo ristorante nello spazio - Dietro questa impresa si trova la Orbital Assembly Corporation, un’azienda che si posiziona come la prima grande compagnia di costruzione Spaziale al mondo. La Stazione Spaziale, che promette di ...24hlive