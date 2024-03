La Staffetta della Fiaccola della Pace al Mattei di Aversa per il Cessate il Fuoco nel ricordo del finanziare Sottile e di don Peppe Diana

(Di martedì 19 marzo 2024). Sabato 16 marzo 2024 laè giunta all’ ISISS “E.” di. Ad accogliere laportata da Agnese Ginocchio e Gino Ponsillo, rispettivamente Presidente e Vice Presidente del Movimento internazionale per la( organo promotoremobilitazione dedicata ai 100 annigrande guerra partito dall’anno 2014) il Dirigente scolastico Giuseppe Manica e la Guardia di Finanza del Comando diintitolato al Finanziere scelto Antonio, Medaglia d’Oro al Valor Civile che fu vittimamafia, con la Tenente Giorgia Varesano e l’Ispettore Andrea ...

Sono scattati ad Otepaa, in Estonia, i Mondiali Youth / Junior 2024 di Biathlon : nella prima giornata di gare in programma le staffette miste: Italia quinta nella categoria Youth e dodicesima nella ... (oasport)

Chituru Ali potrebbe sparigliare le carte in tavola in ottica 4×100 e ha tutte le credenziali per potersi inserire nel quartetto che parteciperà agli Europei di Roma a inizio giugno e alle Olimpiadi ... (oasport)

Felicia partner ufficiale della Milano Marathon 2024 - Punto di riferimento nel mercato della pasta senza glutine e capofila della filiera ... Run di sabato 6 aprile e alla Relay Marathon di domenica 7 aprile, la maratona a Staffetta di Milano Marathon ...adnkronos

Prezzi carburanti in Italia: arriva la stangata di primavera - Secondo le ultime rilevazioni dell’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico, pubblicate da Staffetta Quotidiana il 18 marzo, in Italia il prezzo medio nazionale della benzina in ...newsmondo

Lo scoiattolo appena nato trovato in fin di vita nel parco delle Groane: parte la Staffetta per salvargli la vita - È successo nel territorio di Bollate: una signora ha visto il cucciolo nato da poco e forse caduto da un albero e ha chiamato i volonatari per soccorrerlo, spiega la presidente di Enpa Saronno-Valle O ...milano.corriere