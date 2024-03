La speranza è dargli minuti con Frosinone o Monza in ottica Roma Zirkzee | nuovi esami Si prova ad accelerare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Il Bologna si è ritrovato a Casteldebole. O meglio, quel che resta del Bologna, dopo le 15 convocazioni dei nazionali rossoblù, si è ritrovato al centro tecnico: test atletici e lavoro fisico per caricare il serbatoio dei reduci di benzina in vista del finale di stagione. Assenti Joshuae Jesper Karlsson, alle prese con le terapie. Ma c’è una novità: in giornata i due attaccanti saranno sottoposti aaccertamenti per capire come proceda il percorso di guarigione e se sia possibile calibrare cure e lavoro specifico per recuperarli prima del mese di stop previsto. La sfida con laandrà in scena domenica 21 aprile (o in posticipo lunedì 22, visto che i giallorossi saranno impegnati in Europa League con il Milan il 18). Per avere ladi riaverli al meglio per lo scontro diretto in chiave ...