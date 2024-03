La sorella di Alessia Pifferi contro la lettera del prete | “Vuole far cambiare idea su di lei ai giudici”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 19 marzo 2024) "Più che ai fini processuali, probabilmente è stato fatto per cercare di faresu di lei. Per far vedere ancora lei come una persona con dei problemi": a dirlo è Vivianadiche è a processo perché accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana. La donna ha commentato così ladel parroco che ha sposato la 38enne in cui racconta dei problemi di cui avrebbe sofferto quando era bambina.