La sorella di Alessia Pifferi contro la lettera del prete | “Vuole far cambiare idea su di lei ai giudici”

(Di martedì 19 marzo 2024) Storie Italiane torna ad affrontare la drammatica vicenda die la piccola Diana. La donna è in carcere dopo aver abbandonato la figlia di soli 18 mesi da sola in casa, morta di stenti. In collegamento con il programma di Rai Uno vi era laViviana che senza mezzi termini, si è scagliatala. “Ladelè stata una cosa fuori dal normale, una cosa che non avrei mai immaginato”. Alcuni giorni fa, infatti, don Agostino Brambilla (il parroco che ha sposato la 38enne) ha affermato alla trasmissione di Rai Uno La Vita in Diretta di aver inviato unaall’avvocataPontenani – che difende l’imputata – dove descrive i problemi di cui avrebbe sofferto la donna fin dall’inizio. La ...