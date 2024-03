La sinistra a testa bassa e col capo cosparso di cenere prova a ripartire

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 19 marzo 2024) Uno dei deputati del Pd più critici è Cuperlo che allo stesso tempo dice “sto con Schlein”, e Pittella chiede perdono: frase sbagliata Unache s’interroga e riflette su quanto è stato fatto fino adesso. Il risultato strepitoso e che tanto ha fatto sperare in Sardegna, per poi deflagrare in Abruzzo e tornare nella normalità, ma quanto successo in Basilicata ha gettato un po’ nello sconforto. E’ vero che adesso è tornato il sereno ma la figuraccia è andata ed è stata fatta. Uno di quelli che apertamente parla della situazione e di quello che si doveva fare è Gianni Cuperlo che dice che “la prima cosa che mi viene da dire è che sarebbe giusto chiedere scusa”. E continua parlando di rispetto che si deve agli elettori, perché si deve cercare “di non deluderli”. Insomma un centroche fa i contri con se stesso e cerca di interrogarsi per ...