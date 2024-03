La Settimana dell’Astronomia Tutti i segreti dei “figli“ delle Stelle

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 19 marzo 2024) È iniziata la, dedicata quest’anno al tema “Dallealla Terra“. Un programma fitto di iniziative fino a sabato, organizzato dalla Fondazione Lombardia per l’Ambiente in collaborazione con l’Associazione Euresis e con l’Inaf - Osservatorio Astronomico di Brera, col patrocinio el Comune di Seveso. Le iniziative, divulgative e gratuite, sono ospitate all’auditorium della Fla, intitolato a Paolo Cappelletti, amico della Fondazione Lombardia per l’Ambiente. Una mostra, conferenze e un programma di visite guidate all’Osservatorio di Merate sono in programma nell’ambito della quinta edizione. Il percorso espositivo si sofferma sulle peculiarità astronomiche della Terra, quali posizione, struttura e composizione chimica e la presenza fondamentale della Luna. L’intera mostra ripercorre quindi il filo che ...