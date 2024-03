La scuola in Italia è di destra?

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 19 marzo 2024) Di per sé, ovvio, la domanda non ha senso; preme invece capire se venga percepita come tale dall’opinione pubblica, che legge sbadatamente di qualche caso eclatante e si fa idee più o meno superficiali. Ad esempio, la reprimenda istituzionale contro il preside di Pioltello che ha concesso un giorno libero per festeggiare la fine del Ramadan è passata come reazione conservatrice a un eccesso di inclusività e multiculturalismo. Il loquace vicepremier non ha perso occasione per dire la propria strizzando l’occhio a un elettorato certo non islamofilo; il ministro competente ha richiamato all’autorità della regione che determina il calendario scolastico. Eppure, l’ultima volta che ho controllato, era un valore dianche la libertà: secondo cui, se un gruppo di persone concorda su un principio che non danneggia nessuno, è libero di organizzarsi autonomamente. Quindi, ...