La scelta finta di Brando Ephrikian a UeD | lui perde la parola e il web sbotta

(Di martedì 19 marzo 2024) La puntata del 19 marzo di Uomini e Donne è stata incentrata sulla “di. Maria De Filippi, infatti, ha dato il via alla messa in onda con il lieto annuncio. La conduttrice, però, ci ha tenuto a ribadire che il ragazzo fosse piuttosto indeciso, sta di fatto che ha cambiato idea continuamente in queste ore. Successivamente, poi, si è dato il via al “teatrino”. Tutto pronto per ladia UeD, ma qualcosa va storto Una volta entrato in studio, vestito di tutto punto,ha ammesso di essere molto confuso. Allo stesso tempo, però, ha ammesso di essere giunto ad unadefinitiva. In seguito, poi, è andato in onda un filmato inerente il post della scorsa puntata. Il tronista ha ...