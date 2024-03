La Salernitana esonera Liverani | scelto il sostituto | la nota del club

La Salernitana ha esonera to Fabio Liverani. Il club campano ha annunciato anche il nome del nuovo allenatore . Il comunicato UFFICIALE . COMUNICATO – A seguire la nota pubblicata sul sito della ... (inter-news)

Salernitana, ufficiale l'esonero di Liverani: scelto il sostituto - Ennesimo cambio di allenatore in casa Salernitana. La società di proprietà di Danilo Iervolino ha deciso di sollevare Fabio Liverani dal ruolo di guida tecnica della Prima Squadra. La notizia era nell ...areanapoli

Salernitana, ufficiale il ritorno in panchina di Colantuono: il comunicato del club - a Salernitana ripartirà dal passato per cercare di costruire un futuro che possa essere all'altezza di questi ultimi ...okcalciomercato

L'OPINIONE - La Marca: "Meret e Juan Jesus migliori in campo a San Siro, grande reazione del Napoli" - A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’avvocato Domenico La Marca: Inter-Napoli – “È un punto che certamente non permette al Napoli di avvicinare Bologn ...napolimagazine