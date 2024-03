La “ricetta“ del sindaco Emergenza liste d’attesa? | Si risolve con più medici

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 19 marzo 2024) Comere il problema delledi attesa negli ospedali? E’ un grave problema e non riguarda solo l’ospedale Fornaroli di Magenta dove sembra essere diventata la prassi costante ricevere l’appuntamento per un esame a oltre un anno. Ildi Magenta Luca Del Gobbo conosce molto bene la realtà sanitaria lombarda per averla seguita sia nel primo decennio da primo cittadino, sia in Regione e per continuare a seguirla anche durante questo secondo mandato. "Il problema delleha molte spiegazioni – ha detto – Una è molto semplice e la posso definire con un esempio. Se la Radiologia è sotto organico e ha la metà deiche dovrebbe avere è ovvio che i tempi si allungano. Occorrerà far fronte anche agli esami di coloro che arrivano dal pronto soccorso che si ...