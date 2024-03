La Recanatese sempre più giù Un’altra prestazione da incubo

(Di martedì 19 marzo 2024) E così, in questa tribolatissima stagione, alla"riesce" anche l’impresa di far segnare quattro gol, tra le mura amiche, all’Olbia che, prima di domenica, ne aveva realizzati complessivamente otto, nel suo stadio, in tutta la stagione. I galluresi non vincevano dal 28 gennaio, venivano da una striscia di due punti nelle ultime otto partite e nel precedente match interno ne avevano beccati quattro dalla Juve NG. Una tristissima trasferta quindi per i leopardiani nella quale tutti i buoni propositi della vigilia, "abbiamo il fuoco dentro", "siamo determinati e concentrati per raggiungere l’obiettivo", "dobbiamo aumentare il livello ed alzare l’asticella", sono andati clamorosamente a farsi benedire. Una gara approcciata male, interpretata peggio e finita con un fardello pesantissimo perché i limiti di questa squadra sono ormai arcinoti, ma non è tollerabile ...

