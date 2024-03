La principessa Anna con l’abito turchese sostituisce re Carlo

(Di martedì 19 marzo 2024) La sorella del sovrano ha fatto le sue veci in occasione di un evento dedicato ai veterani della guerra in Corea. Accanto allareale anche la duchessa di Edimburgo, moglie del principe Edoardo.

Al Commonwealth Day Service la regina Camilla opta per un look «sentimentale» impreziosito da una spilla con i cuori mentre Sophie di Edimburgo sfodera un outfit nuovo di zecca. Presente anche Geri ... (vanityfair)

Schietta e non sempre cortese, l'immagine della secondogenita di Elisabetta II un tempo era molti diversa da quella di oggi. Se ora è la royal più ammirata a vent'anni allontanava la stampa con ... (fanpage)

Il guardaroba della principessa Anna vede rosso. Ma non pensate male: i tocchi in red sono i capispalla che la reale ama sfoggiare in questo colore, unendo gusto e sostenibilità. Scelta di stile ... (vanityfair)

Gb, esperto Royal family: "Errori imperdonabili, non si può mentire ai sudditi" - L'idea di Carlo III dunque di snellire la monarchia inglese è nobile, ma non realizzabile, come aveva profetizzato la principessa Anna. Certo oggi Meghan Markle si starà mordendo le dita - conclude ...adnkronos

Da re Carlo al principe William: che scuola hanno frequentato gli eredi al trono - Il principe George si trova davanti alla scelta del Collage, un momento importante per tutti i royals. Qual è stato il percorso scolastico dei membri della famiglia Windsor. Da qualche mese William e ...fanpage