La polenta | regina della cucina bergamasca | “Ricetta contadina dalla storia millenaria”

Pizzighettone, al via seconda - La farina gialla di Storo torna protagonista nelle Casematte di Pizzighettone: dopo il positivo debutto dello scorso anno, Sagra della polenta fa tappa nel borgo rivierasco per due fine ...cremonaoggi

Gusto e tradizione: a Guzzanica torna la sagra della polenta - In questa frazione di Dalmine, dopo il successo dell’anno scorso, torna la “Sagra della polenta”: l’appuntamento è dal 15 al 17 marzo all’oratorio, in piazza Pacem in Terris, 1 / via Tre Venezie. Al ...bergamonews