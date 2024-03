La polemica di Chapman | “Strade aperte al traffico al Trofeo Binda | non vogliamo rischiare la vita”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 19 marzo 2024) Domenica è andato in scena il tradizionale appuntamento con il, la Classicissima di Primavera al femminile. A vincere è stata Elisa Balsamo in un corsa che ha sempre regalato grandi gioie ai colori italiani. Ad alcune atlete però non è piaciuta l’organizzazione in gara. A raccontarlo sui suoi canali social l’australiana Brodie: “Al, corsa del Women’s WorldTour che si è svolta questo fine settimana, le cicliste che non erano più nel gruppo di testa, seppur con solo qualche minuto di ritardo, hanno dovuto fare i conti, a un giro e mezzo dalla fine, con leal, macchine in movimento, semafori e rotonde piene. Siamo così state costrette a fermarci e risulta che non abbiamo concluso la corsa”. E ...