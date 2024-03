La Pistoiese dei debiti Maurizio e Matilda ancora al comando Ma De Simone tratta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) "Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi". Ci dispiace scomodare citazioni di gattopardiana memoria per parlare delle vicende della, le quali di aulico hanno ben poco sia sul campo sia in società. A più di un mese delle annunciate dimissioni della coppia Jace-De, arrivate a distanza di pochi minuti l’una dall’altra, niente è cambiato.sonolì, amministratrice l’una, garante l’altro. Dimissionari? Forse, ma anche di questo non v’è sicurezza formale. L’assemblea che avevano assicurato si sarebbe svolta al termine dello scorso mese per la nomina del nuovo amministratore e del nuovo garante non c’è stata. Le caselle che avevano assicurato avrebbero riempito sonovuote e gli investitori lontani. Bisogna che tutto ...