La piccola bottega degli orrori | in lavorazione un remake del cult

(Di martedì 19 marzo 2024) Joe Dante e Roger Corman stanno lavorando ad undeldel 1960 Ladal titolo Ladi Halloween. Una rivisitazione destinata a dare il via a un nuovo franchise, Ladi Halloween sarà diretta da Joe Dante (Gremlins), da una sceneggiatura di Charles S. Haas (Gremlins 2), con Corman produttore insieme a Brad Krevoy. Questo sarà il secondo reboot del film. Il primo fu un adattamento musicale off-Broadway del 1982, con musiche di Alan Menken e libro e testi di Howard Ashman. A sua volta, questo musical ispirò la commedia horror musicale di Frank Oz del 1986 con ...

Un nuovo reboot cinematografico dell’iconico La piccola bottega degli orrori è in arrivo, questa volta con il regista di Gremlins Joe Dante e il produttore originale Roger Corman alla guida. Il film ... (cinemaserietv)

I sapori di Modena nel mondo: "Fini punta sulla tradizione" - "Una tradizione in continua evoluzione": così si presenta il Gruppo Fini di Modena, grande realtà del settore alimentare italiano, che riunisce sotto un unico cappello ‘Fini’ e ‘Le Conserve della Nonn ...ilrestodelcarlino

Gruppo alimentare in continua crescita - La storia di ‘Fini’ ha inizio nel 1912 in una piccola bottega nel cuore di Modena, aperta da Telesforo Fini in Corso Canalchiaro, a due passi dal Duomo. Il Gruppo Fini comprende ‘Fini’, il marchio di ...msn

Le migliori colombe artigianali prodotte a Milano da comprare per Pasqua 2024 - Nata nel 1966 e diventata bottega Storica nel 2016, Martesana da oltre 50 anni produce prodotti dolciari seguendo la tradizione dai grandi lievitati alla piccola pasticceria. Capitanati dal maestro ...milanotoday