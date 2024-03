La picchia da incinta perché non vuole il bimbo e invia video intimi ai suoceri | condannato 35enne

(Di martedì 19 marzo 2024) Ilè statoa cinque anni di carcere con l'accusa di revenge porn e maltrattamenti. Quando la donna è andata via di casa per le violenze lui ha mandatoa tutti i suoi parenti.

E’ stato un 8 marzo drammatico per una 19enne di Caserta al sesto mese di gravidanza: il proprio padre l’ha violentemente Picchia ta, per motivi molto futili, alla presenza della figlia di appena un ... (gazzettadelsud)

Tempo di lettura: 2 minutiE’ stato un 8 marzo drammatico per una 19enne di Caserta al sesto mese di gravidanza: il proprio padre l’ha violentemente Picchia ta, per motivi molto futili, alla presenza ... (anteprima24)

picchia la compagna e la fa abortire con un’iniezione in casa: 29enne condannato a 2 anni e un mese - Un 29enne è stato condannato a 2 anni e un mese di carcere per maltrattamenti e lesioni. L’uomo avrebbe picchiato l’ex compagna più volte tra il 2019 e il 2020 e l’avrebbe costretta ad abortire con ...fanpage

Pugni, sputi e minacce alla moglie incinta: marito violento finisce in carcere - La donna ha raccontato ai carabinieri che le violenze erano iniziate subito dopo il matrimonio celebrato nel 2007 ...ilrestodelcarlino

Caserta: picchia la figlia incinta, 8 marzo in cella per un uomo - E' stato un 8 marzo drammatico per una 19enne di Caserta al sesto mese di gravidanza: il proprio padre l'ha violentemente picchiata, per motivi molto futili, alla presenza ...ilmattino