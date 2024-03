La parità di genere? È ancora lontana

(Di martedì 19 marzo 2024) L’Intelligenza Artificiale sta trasformando la nostra società. Secondo gli economisti di Goldman Sachs, nei prossimi anni l’Intelligenza Artificiale generativa potrebbe automatizzare almeno 300 milioni di posti di lavoro a tempo pieno. Del resto, le innovazioni tecnologiche potrebbero far emergere nuove occupazioni. Secondo uno studio condotto dal McKinsey Global Institute, nel complesso, ci possiamo aspettare una maggiore crescita della domanda di posti di lavoro che richiederanno però livelli più elevati di istruzione e competenze. Tuttavia, l’accesso alle opportunità offerte dalla tecnologia èmolto condizionato dal gender gap, il divario tra generi, e dai bias, pregiudizi generati da stereotipi di, in ambito STEM e la pandemia ha aggravato ulteriormente questa dis. Secondo il Global Gender Gap Report 2023, ...

Il Gruppo Mondadori ottiene la certificazione per la parità di genere ; si tratta dell’attestato UNI/PdR 125:2022 .La certificazione , con validità triennale, è rilasciata da Bureau Veritas, ente ... (metropolitanmagazine)

Prestiti per cure mediche: in Toscana in media da 6.349 euro: ... un dato incompatibile con una Regione che dice di essere progredita e rispettosa della parità di genere. È giunto il momento che chi governa la Toscana faccia una seria autocritica e si assuma la ...

Tampon Tax: Iva azzerata sugli assorbenti nelle LloydsFarmacia e Benu Farmacia: Come LloydsFarmacia Benu Farmacia rinnoviamo l'azzeramento della Tampon Tax, per tutto il 2024, contando che possa essere un segnale verso una più concreta e necessaria parità di genere e un piccolo ...