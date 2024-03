La pace è a rischio Dall' Africa all' Ucraina | ecco tutti i fronti dell' Italia

(Di martedì 19 marzo 2024) Il ministro Guido Crosetto ha sottolineato come il mondo stia attraversando una fase di instabilità diffusa, durante la quale il nostro Paese ha intenzione di svolgere un ruolo da protagonista per assicurare il mantenimentoe la difesa degli interessi nazionali

12.45 "Invito a pregare per la pace alla quale il mondo tanto anela e che oggi più che mai è messa a rischio in molti luoghi". E' l'appello di Papa Francesco al termine dell'Angelus. La pace, ... (televideo.rai)

Guerra Ucraina, Meloni: «No all'intervento diretto Nato, rischio escalation. Navalny non sarà dimenticato» - «In questi giorni si è molto discusso di un intervento diretto» in Ucraina, «approfitto per ribadire, come fatto dal ministro Tajani, che la nostra posizione non è affatto favorevole, si rischia ...ilmattino

Mattarella scrive al Papa: dai suoi appelli alla pace spunti di riflessione - Roma, 19 mar. (askanews) – “Nel corso dell’ultimo anno i Suoi incessanti appelli alla tutela dei bisognosi, degli emarginati, di coloro che soffrono a causa di conflitti e violenza, e alla pace hanno ...askanews