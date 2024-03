La nuova immagine del whisky

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 19 marzo 2024) Da sempre considerato uno status symbol del raffinato gentleman moderno (probabilmente più dello champagne), oggi ilscozzese sta andando incontro a un sostanziale ripensamento. Un recente rapporto della ScotchAssociation (Swa) ha rivelato che, per la prima volta nel 2022, le esportazioni globali discozzese hanno superato i sei miliardi di sterline (più 37 per cento rispetto alle entrate dell’anno precedente), grazie a una richiesta e a un consumo sempre più globale che vede protagonisti, accanto a Scozia, Irlanda, Stati Uniti, anche mercati emergenti come il Giappone, Taiwan e l’India (tanto che l’Asia-Pacifico ha superato l’Unione Europea in qualità di più grande mercato regionale per il). Dunque, seppur non manchino edizioni limitate e numerate, per le quali esistono specifici vincoli ...