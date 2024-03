La nonna di 103 anni fermata a Bologna | “Ho già preso appuntamento per il rinnovo patente”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 19 marzo 2024) Pubblicato il 19 Marzo, 2024 “L’ho usata 20, so guidarla”. Così Giuseppina “Giose” Molinari, l’anziana di 103(ne compie 104 il 20 marzo), di Vigarano Pieve, in provincia di Ferrara, sorpresa una settimana fa, di notte, alla guida della sua auto con lascaduta da un anno, non vuole rinunciare alla sua indipendenza. Ha già ordinato la vespa e conta di recuperare presto l’auto che le hanno sequestrato. Nel frattempo ha già richiesto ildella. A Estense.com racconta di aver “giàper fare la visita di idoneità e rinnovare lae sono sicura me la daranno”. Quando la donna è statai carabinieri hanno scoperto che era senzae senza ...