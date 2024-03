La moglie di Macron è un uomo | è bufera su Owens Ecco chi è l' astro nascente della dx americana

(Di martedì 19 marzo 2024) Le elezioni presidenziali degli Stati Uniti sono sempre più vicine. A sfidarsi sono due big, Donald Trump e Joe Biden con una campagna elettorale che non risparmia nessuno, alimentata anche dai sostenitori di entrambi i candidati che si lanciano a testa bassa nella mischia. Difatti, proprio nelle ultime ore, ad aggiungere pepe alla corsa alla Casa Bianca è un nome già bene noto ai media statunitensi: l'attivista repubblicana Candace. Segui su affaritaliani.it

Il presidente francese per la prima volta ha commentato i rumors sulla nascita della moglie Brigitte , che per molti sarebbe nata uomo. L'occasione l'ha data un'intervista di Paris Match Alla ... (vanityfair)

L’ultima auto di Emmanuel Macron ha un allestimento totalmente personalizzato - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

“Brigitte Macron è un uomo”: cosa rivela la strana bufala della giornalista trumpiana - L'ex attivista democratica, diventata una delle voci più seguite dei media di destra, ha messo a rischio la sua credibilità rilanciando in America un controverso dossier fatto circolare in Francia. No ...ilgiornale

Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina-Russia - Putin ha celebrato il suo quinto mandato presidenziale in piazza, promettendo che la Russia tornerà ai confini del 1945. Dopo le forti critiche alle elezioni “né libere né corrette”, nelle cancellerie ...repubblica